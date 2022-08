Blackberry : l'histoire de la marque bientôt immortalisée dans un film

Durant les années 2000, Blackberry connaît un succès insolent et va jusqu'à revendiquer 40 % du marché de la téléphonie mobile aux États-Unis. Mais, début 2010, Blackberry entame sa descente et supprime pas moins de 2 000 emplois. Finalement, malgré diverses tentatives de relance, la firme abandonne la fabrication de smartphones en 2013 et annonce un déficit de 6 milliards de dollars l'année suivante.