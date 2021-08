Avant Google, Android aurait pu être racheté par Samsung ou HTC

Lorsqu'il a été conçu, Android était plutôt destiné à remplacer les systèmes d'exploitation Symbian (Nokia) et MS Smartphone (Microsoft) pour… les téléphones à claviers physiques. Avant l'arrivée d'Apple et de son iPhone , aucun constructeur n'avait encore proposé de téléphones à grand écran tactile comme nous les connaissons aujourd'hui. Le premier smartphone sous Android, le HTC Dream sorti en 2008, alliait d'ailleurs clavier physique et écran tactile. Ce n'est que quelques mois après, en avril 2009 grâce à la sortie de Android Cupcake, que le clavier tactile a fait son apparition sur le système d'exploitation racheté par Google en 2005.