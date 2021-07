Android 13 pourrait avoir "Tiramisu" comme nom de code

Vous le savez, depuis toujours, les diverses versions d'Android ont été baptisées suivant des pâtisseries, des desserts, des confiseries… On se souvient d'Android 1.6 « Donut », d'Android 2.3 « Gingerbread », d'Android 4.4 « KitKat » ou plus récemment d'Android 7.0 « Nougat ». Des appellations qui respectent un ordre alphabétique et, après Android 12 « Snow Cone », il faudra donc trouver une appellation qui commence par « T » pour Android 13.