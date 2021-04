Violation de brevets : Google gagne la bataille Java contre Oracle

Le principal argument évoqué par les deux entreprises était celui de l'innovation. D'un côté, Oracle a défendu sa position en soutenant qu'une mauvaise protection du droit d'auteur pourrait dissuader certaines entreprises d'investir dans la recherche et le développement de produits révolutionnaires. La société co-fondée par Larry Ellison estime qu'avec cette décision, Google gagne encore en puissance et que les barrières à l'entrée vont être encore plus grandes. « Ils ont volé Java et ont passé une décennie à plaider comme seul un "monopoleur" peut le faire. Ce comportement est exactement la raison pour laquelle les autorités réglementaires du monde entier et des États-Unis examinent les pratiques commerciales de Google » a déclaré Oracle après avoir pris connaissance de la décision.