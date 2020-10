Google et Oracle devant la cour Suprême au sujet d'Android

Le système Android qui équipe, entre autres, trois quart des smartphones à travers le monde, a été initialement conçu sur la plateforme Java, développée par Sun Microsystems. Cette dernière permet de concevoir des applications, quelle que soit l'architecture matérielle, au moyen d'une machine virtuelle. Elle est pour cela constituée de différentes interfaces de programmation.

Oracle a racheté Sun Microsystems en 2010 pour plus de 7 milliards de dollars et a entamé, peu après, un procès à l'encontre de Google. En effet, selon le plaignant, la firme de Mountain View a tout simplement copié son code et demande 8,8 milliards de dommages et intérêts. Oracle estime que Google n'a pas pris le temps de développer sa propre solution pour emmagasiner un maximum de revenus.

En 2016, Annette Hurst, avocate du plaignant, avait divulgué une information confidentielle montrant qu'Android générait un bénéfice de 22 milliards de dollars.