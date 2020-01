Sonos poursuit Google en justice pour vol de technologie sur les enceintes intelligentes

Du partenariat au plagiat

Un géant à la fois

Source : The Verge

Ce mardi 7 janvier, deux actions en justice portant sur cinq brevets étaient déjà engagées. Sonos a demandé des dommages et intérêts, mais aussi le retrait pur et simple des ordinateurs portables, smartphones et enceintes de Google du marché américain.Sonos affirme ainsi que Google aurait copié sa technologie d'enceinte multi-room, le groupe y ayant eu accès après la conclusion d'un partenariat en 2013. Les enceintes Sonos doivent effectivement être équipées de Google Assistant , et le partenariat doit aussi permettre aux appareil de prendre en charge l'application Google Play Music.Mais Google aurait outrepassé les clauses du contrat et utilisé les technologies brevetées par Sonos pour la conception de Chromecast, ainsi que pour les enceintes Google Home et la gamme de smartphones Pixel. Toujours selon Sonos, le groupe aurait ensuite réduit le prix de ses propres produits, dans le but de récupérer des parts de marché.Par le passé, Sonos a déjà adressé plusieurs avertissements à Google. Le premier remonterait à 2016, quelques mois avant la sortie de la Google Home . Un second avertissement aurait été adressé en 2018, après la sortie de la Google Home Max et de sa version Mini. En février 2019, Sonos a finalement accusé Google d'avoir plagié une centaine de ses brevets.La plainte déposée par Sonos vise donc désormais à prouver ce plagiat. Le texte cite différents rapports qui soulignent des similitudes entre les brevets de Sonos et les appareils commercialisés par Google. Ces points communs porteraient notamment sur la synchronisation de différents périphériques audio, le réglage du volume d'un groupe de hauts-parleurs ou la configuration d'appareils au sein d'un réseau sans fil.Le P.-D.G. de Sonos, Patrick Spence, a déclaré à: «».Dans une interview au, Sonos déclare qu'Amazon aussi aurait plagié ses appareils dans la conception de sa gamme Echo, mais affirme ne pas vouloir «». Google, pour sa part, a déjà démenti les accusations de son partenaire, proclamant avoir eu «». Le porte-parole du groupe ajoute : «».