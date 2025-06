Lorsque le pionner de l'IA générative Midjourney annonce V1, son modèle de création vidéo, il ne manque pas d'affoler la toile avec des utilisateurs qui présentent leurs premières créations. Le mode opératoire est simple et d'une efficacité redoutable. Il suffit de se connecter sur Discord, de trouver une image, un prompt et roulez jeunesse : une vidéo générée de 4 secondes s'affiche quelques instants plus tard. Il est possible de répéter l'opération plusieurs fois, pour une vidéo allant jusqu'à 21 secondes.