La génération d'images IA est en plein boom et on en entend de plus en plus parler dans les médias, en bien ou en mal. La semaine dernière, par exemple, Google Gemini 2.0 Flash a défrayé la chronique : si la plupart des modèles refusent aujourd'hui catégoriquement d'ôter les filigranes des images, certains utilisateurs se sont rendus compte que cette technologie était non seulement capable de les effacer mais aussi de les remplacer par le filigrane de leur choix.