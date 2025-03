Avec l'arrivée de la génération d'images par IA, plusieurs polémiques ont entaché l'actualité de ce secteur. Google a particulièrement été touché, et avait dû il y a un an brièvement suspendre son IA après qu'elle a créé des images polémiques. Aujourd'hui, c'est une fois encore la firme de Mountain View qui est au cœur d'une controverse, à cause de son dernier modèle Gemini 2.0 Flash.