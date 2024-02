Gemini : Google prévoit de relancer son IA générative d'images dans les prochaines semaines

Le chemin de l'IA est semé d'embûches pour Google depuis un an. Car il ne s'agit pas du premier gros couac pour la firme depuis qu'elle s'est mise à la poursuite d'OpenAI. On se rappelle ainsi qu'au mois de février 2023, une erreur sur la vidéo de présentation de Bard avait fait mal au cours à la bourse d'Alphabet et créé une vague de critiques en interne.

Cette fois, le problème rencontré par Gemini provient de ses réglages destinés à vouloir montrer des personnes dans leur diversité dans les cas où cela était crédible. Malheureusement, le « réglage pour s'assurer que Gemini montre un éventail de personnes n'a pas pris en compte les cas qui ne devraient manifestement pas montrer d'éventail » a expliqué dans un billet de blog le vice-président Prabhakar Raghavan.