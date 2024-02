Gemini a fait n'importe quoi ces derniers jours, et en voici les causes selon Google

Dans un billet de blog publié ce week-end, Prabhakar Raghavan, vice-président de Google, explique pourquoi Gemini semble avoir manqué les cours d'histoire. « Tout d'abord, notre réglage pour s'assurer que Gemini montre un éventail de personnes n'a pas pris en compte les cas qui ne devraient manifestement pas montrer d'éventail », a-t-il expliqué. « Deuxièmement, au fil du temps, le modèle est devenu beaucoup plus prudent que nous ne l'avions prévu et a refusé de répondre à certaines requêtes, interprétant à tort des questions très inoffensives comme étant sensibles. »

Pas question de réécrire l'histoire à la sauce californienne, donc. Ici, l'IA a eu tendance « à surcompenser dans certains cas et à être trop prudente dans d'autres, ce qui a donné lieu à des images maladroites et erronées », conclu Raghavan. Les programmes comme Gemini sont incroyablement complexes, et le géant américain s'est fait avoir par sa prudence pourtant essentielle.

En attendant de régler ce problème, Google a désactivé la possibilité de générer des images avec des êtres humains sur Gemini. Une décision aussi critiquée qu'applaudie, mais qui donnera à l'entreprise un peu plus de temps pour affiner ses garde-fous.