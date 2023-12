Pour faire la promo de sa nouvelle IA Gemini, Google s’est un peu arrangé avec la réalité

Comme le détaille un billet de blog de Google, les réponses données par Gemini dans la vidéo sont en fait beaucoup plus fractionnées que ça et les « prompts » donnés à la machine beaucoup plus précis que ce que peut faire croire la voix off. Ainsi la vidéo donne l’impression d’une discussion presque à bâton rompu avec l’IA alors que la réalité est beaucoup plus fastidieuse que ça.