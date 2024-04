Gemini 1.5 Pro de Google peut désormais vous entendre

Disponible sur la plateforme de développement Vertex AI, la version 1.5 Pro de Gemini peut analyser un enregistrement audio (appel, réunion, etc.) et générer des informations sans avoir à passer par une transcription. Pour l'utiliser, il suffit de télécharger un fichier au sein de l'outil. Ce dernier peut alors générer des statistiques, synthétiser un discours et même fournir une analyse à ses utilisateurs.