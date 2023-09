Getty entraîne une intelligence artificielle générative sur sa banque d'images

Les IA génératrices d'art sont de plus en plus nombreuses, comme en témoigne le déploiement récent de la troisième itération de DALL-E par OpenAI. Getty Images s'est longtemps montrée en défaveur de cette technologie, allant même jusqu'à porter plainte contre Stability AI pour violation des droits d'auteur, au motif que son générateur d'images Stable Diffusion utilisait des photos Getty sans autorisation. En 2022, la banque d'images a également interdit la diffusion et l’achat d’images générées par des intelligences artificielles.