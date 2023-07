IA : le générateur DALL-E se nourrira de photos pendant encore longtemps

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour OpenAI. En effet, la question des données premières à partir desquelles sont développées les intelligences artificielles est de plus en plus soulevée, que ce soit par un Elon Musk ou bien par des particuliers qui attaquent les modélisateurs d'IA textuelles en justice, modélisateurs dont fait partie OpenAI. Cette fois au moins, l'entreprise dirigée par Sam Altman devrait être considérée dans les clous, et ne pas avoir à subir les affres des affaires judiciaires, contrairement aux concurrents de DALL-E.

Car les deux autres grands noms du secteur, Midjourney et Stable Diffusion vont, eux, devoir répondre de leur utilisation d'images de tiers devant les tribunaux. Des sociétés travaillant dans le même secteur d'activité que Shutterstock, comme Getty, ont elles aussi chargé leurs avocats de traîner les concepteurs de ces IA face aux juges. Au moins de ce côté-là, OpenAI pourra se considérer comme tranquille.