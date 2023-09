Adobe Firefly : Photoshop entre définitivement dans l'ère de l'IA générative

« Les fonctionnalités d’IA générative optimisées par Firefly sont désormais disponibles dans nos outils créatifs de base et dans l’application web Firefly autonome. Nous commençons par les images, les effets de texte et les images vectorielles, avec les outils Remplissage génératif et Développement génératif dans Adobe Photoshop, Texte en image dans Adobe Firefly, Recoloration générative dans Adobe Illustrator, Effets de texte dans Adobe Express, et plus encore. Ensuite, nous prévoyons d’apporter l’IA générative optimisée par Firefly à la 3D, l’animation et la vidéo ».