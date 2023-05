Ça y est ! L'IA générative arrive sur Photoshop : ce que cela va changer

Si vous êtes photographe et que vous utilisez Photoshop, vous allez (forcément) être ravi par l'arrivée de l'IA générative au sein des fonctionnalités du célèbre logiciel d'Adobe. En effet, il est dès à présent possible de tester, dans une version bêta, un nouvel outil baptisé « Generative Fill ». Son but est tout d'abord de vous faire gagner un temps précieux, par exemple pour analyser rapidement l'éclairage ou encore le style d'une photo et l'optimiser. Plus encore, il vous permet de modifier une photo de diverses manières avec un résultat plus vrai que nature.