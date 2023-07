Firefly, l'IA générative d'Adobe, a déjà généré un nombre extraordinaire d'images

Ces résultats exceptionnels font du modèle Firefly une des plus grandes réussites de l'entreprise Adobe. Bien que celui-ci soit encore en bêta, ses résultats impressionnent et sont clairement au niveau des concurrents comme Midjourney et dépassent même ceux de DALL-E 2. Récemment Firefly a connu une expansion assez importante, la rendant accessible à un plus grand nombre de personnes.