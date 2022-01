Star Trek : une pluie d'annonces pour les séries Discovery, Picard, Strange New Worlds et les autres !

Star Trek: Strange New Worlds, la série dérivée de Discovery portée par Anson Mount dans la peau du capitaine Pike, arrivera le 5 mai prochain. Elle aussi se voit commander une saison 2 dès maintenant. L'équipage autour de Pike, notamment composé de Spock et de Number One, aura donc du temps pour explorer la galaxie.

N'oublions ensuite pas Star Trek: Picard et Patrick Stewart. La saison 2, qui se sera fait attendre, arrivera le 3 mars prochain. Pour le moment, la saison 1 est toujours disponible chez nous sur Prime Video . Reste à voir si cela sera toujours le cas le moment venu. Rappelons qu'une saison 3 a déjà été commandée.

Enfin, les séries animées Star Trek: Lower Decks (également proposée sur Prime Video) et Star Trek: Prodigy sont toujours là également. La première proposera sa saison 3 cet été, tandis qu'une saison 4 a été commandée. La seconde proposera de nouveaux épisodes à sa première saison à partir du 3 février, et d'autres arriveront plus tard en 2022.