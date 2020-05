Star Trek: Strange New Worlds : une nouvelle série spin-off de Discovery en approche

CBS All Access vient de commander une nouvelle série dérivée de Star Trek: Discovery baptisée Star Trek: Strange New Worlds .

Pike, Spock et Number One seront de retour.

Après Star Trek : Picard, CBS All Access n'en a définitivement pas terminé de dériver Star Trek: Discovery. Le service de streaming vient en effet de commander Star Trek: Strange New Worlds, un nouveau spin-off qui s'intéressera cette fois à trois personnages introduits dans la dernière saison de Discovery : le capitaine Pike (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) et Number One (Rebecca Romijn).

Tous seront de retour dans leur rôle, dans un scénario qui devrait se dérouler quelques années avant que le capitaine Kirk n'arrive sur l'Enterprise. Il devrait comme d'habitude être question d'explorer des mondes à travers la galaxie, tandis que le producteur exécutif Akiva Goldsman sera au script du pilote avec Alex Kurtzman et Jenny Lumet.

Rappelons en passant qu'un autre spin-off sur Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) est également en chantier et qu'une série d'animation baptisée Star Trek: Lower Decks est également dans les tuyaux.