The Mandalorian : Katee Sackhoff incarnera son personnage de The Clone Wars dans la saison 2

L'actrice Katee Sackhoff, qui prête sa voix au personnage Bo-Katan Kryze dans les séries animées Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels, prêtera ses traits au même personnage dans la saison 2 de The Mandalorian, sur Disney+ .

Alors que le célèbre personnage Boba Fett devrait bien apparaître dans la saison 2 de The Mandalorian (incarné par Temuera Morrison), la série de Disney+ vient d'étoffer encore un peu plus son casting. En effet, Katee Sackhoff (surtout connue pour son rôle dans Battlestar Galactica), devrait être de retour dans l'univers Star Wars.

De retour, oui, puisque durant plusieurs épisodes des séries animées

Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels elle a prêté sa voix au personnage de Bo-Katan Kryze. Les événements autour de cette guerrière mandalorienne étant ce qu'ils sont, son arrivée dans la série en live action a du sens et il n'y a plus qu'à espérer qu'elle sera là pour plus qu'un rapide caméo.