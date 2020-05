La nouvelle série Battlestar Galactica trouve sa principale force créatrice

Alors que l'acclamée version de Ronald D. Moore de Battlestar Galactica, datée de 2004, vient d'arriver sur Amazon Prime Video, la série va prochainement connaître une troisième adaptation. Après l'originale de

Glen A. Larson et ce remake, ce qui était initialement décrit comme une suite ressemble toujours plus à un nouveau reboot. Celui-ci sera principalement chapeauté par deux hommes.

Sam Esmail tout d'abord, le créateur de Mr. Robot qui a initialement lancé ce projet avec Peacock, la future plateforme de NBC à venir cet été. L'homme sera bien à la production, mais il ne chapeautera pas la série directement.

Cette tâche ira à Michael Lesslie (The Little Drummer Girl) qui sera à la fois crédité comme créateur, producteur exécutif et scénariste. Ce dernier déclare à Deadline : « Je suis plus qu'excité à l'idée de participer à ce show iconique si inspirant. En tant que passionné de longue date, je sais que les possibilités de l'univers de Battlestar Galactica sont infinies et que chaque itération a mis la barre plus haut pour un récit de science-fiction épique et intelligent. [….] Je sais déjà que nous allons honorer les séries historiques de Glen A. Larson et Ronald D. Moore et faire tomber de nouvelles frontières avec notre propre vision. [….] So say we all ».