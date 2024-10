Lors de son journal télévisé, France 2 souhaitait faire un point sur l'évolution du super-héros Superman au cinéma, et notamment sur le projet Superman: Legacy réalisé par James Gunn. Ce film est attendu avec impatience, car il doit relancer l'univers DC au cinéma en se concentrant sur une version plus moderne et plus humaine du héros emblématique. Mais surprise, à la place des images officielles du futur opus de James Gunn, les téléspectateurs ont visionné des séquences extraites d'un montage fanmade publié sur YouTube, intitulé Superman: Legacy – Full Trailer (2025) ». Ce faux trailer a été visionné plus de 500 000 fois depuis sa mise en ligne et se présente comme un simple concept imaginé par un créateur amateur.

Ce genre de contenu est courant sur YouTube. Des fans de cinéma créent souvent des bandes-annonces ou des extraits en utilisant des extraits modifiés, voire générés numériquement, de films existants. Dans ce cas précis, la vidéo s’appuyait sur un mélange de contenus issus de précédents films Superman, en y intégrant des éléments inédits grâce à des outils d'intelligence artificielle.

Cela a permis de donner l'illusion d'une nouvelle bande-annonce, même si sa description précisait que le contenu avait été « modifié de manière significative ou généré numériquement ». Un détail qui a semble-t-il échappé à France 2, qui a utilisé ces séquences pour illustrer son reportage. Le résultat a été d'autant plus mal perçu qu'aucune bande-annonce officielle n'a encore été publiée par Warner Bros. ou DC Comics.