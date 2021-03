Alors, on regarde ? Zack Snyder's Justice League

Et la forme ne vient rien sauver. Non seulement l'OST de Junkie XL (Mad Max: Fury Road) est parfaitement décevante, mais surtout Snyder fait du Snyder à 9 000 %. Ralentis inutiles absolument partout (on aurait facilement pu gagner 30 minutes de film sans), photo surchargée de couleurs aux goûts douteux, effets spéciaux à la qualité très variable… J'en viendrais presque à regretter de ne pas avoir vu le film dans sa future version en noir et blanc pour moins me sentir agressé. Impossible également de ne pas relever le choix étrange et difficile à expliquer du réalisateur de proposer son film au format… 4:3.

Quelques scènes fonctionnent bien (je pense notamment à Superman face à une certaine hache, par exemple), mais il s'agit d'une exception dans un océan de moments passables, voire médiocres. Ah, si, cette version a au moins eu la bonne idée de retourner les scènes où Henry Cavill voyait précédemment sa moustache supprimée via CGI, pour un résultat assurément moins… gênant.