Justice League : la Snyder Cut dévoile son trailer, à un mois de sa sortie sur HBO Max

En 2017, le film DC Justice League, commencé par Zack Snyder puis terminé par Josh Whedon, n'a pas convaincu pas la critique. Aussi, l'homme qui avait déjà réalisé Man of Steel et Batman vs Superman décidera de remettre du temps et de l'argent dans la machine de production pour proposer sa version telle qu'imaginée au départ.

En résulte un film de 4 heures, découpé en quatre épisodes, à venir dans un mois sur HBO Max. Plus ou moins comme l'original, il sera question pour Batman (Ben Affleck) de recruter des héros (Flash, Wonder Woman, Aquaman et Cyborg) afin de lutter contre Steppenwolf, DeSaad et Darkseid, bien motivés à conquérir la Terre suite à la mort de Superman. Dans cette version longue, parmi différents changements et ajouts, on notera tout même la présence du Joker de Jared Leto.

Concernant la diffusion en France, le compte Twitter officiel de DC Comics France a confirmé que le film sera disponible le 22 avril. La question de la plateforme qui la proposera (OCS ?) reste en revanche en suspens.