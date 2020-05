Justice League : quels ajouts pour la version Director's Cut de Zack Snyder ?

© HBO Max

Depuis plus d'un an, le metteur en scène révèle sur ses réseaux sociaux de nombreux éléments prévus originellement pour le film mais coupés au montage… Certains pourraient réapparaître à l'occasion de ce Director's Cut.

L'acharnement des fans a payé : Justice League va être diffusée sur HBO Max en version Director's Cut. Zack Snyder a confirmé travailler à un nouveau montage plus respectueux de sa vision. Quels personnages et sous-intrigues pourraient retrouver leur place dans ce nouveau montage, qui selon les dires pourrait avoisiner les quatre heures ? L'heure est aux suppositions, et nous vous donnons les nôtres, en nous basant sur les déclarations de Zack Snyder, qui a partagé beaucoup d'informations avec ses fans sur les réseaux sociaux.

Une plus grande place pour Cyborg

Image partagée par Zack Snyder sur son compte Vero © Warner Bros

C'est probablement le membre de la Ligue qui a le plus souffert des modifications imposées à l'époque par la Warner. Le personnage de Victor Stone était introduit au chausse-pied et son rôle réduit à peau de chagrin alors même qu'il est censé être intimement lié aux Mother Boxes, les objets cosmiques convoités par le grand méchant Steppenwolf. Zack Snyder avait tourné de nombreuses scènes avec Cyborg, qu'il considérait comme le cœur du film et dont quelques bribes se retrouvent dans les premières bandes-annonces. Il est ainsi presque certain que le réalisateur les intégrera à son montage définitif.

Des sous-intrigues pour Flash et Aquaman

Scène coupée vue dans une bande-annonce de Justice League © Warner Bros

Plusieurs photos et vidéos ont circulé sur le web en 2018, montrant de nombreuses scènes incluant Barry Allen dans son quotidien. Ces éléments enrichissaient par ailleurs la relation entre Flash et Bruce Wayne, que l'on pourrait comparer très grossièrement à celle d'Iron Man et de Spider-Man du côté du Marvel Cinematic Universe.

Photo partagée par Zack Snyder sur son compte Vero © Warner Bros

Aquaman devrait aussi apparaître un peu plus à l'écran et l'Atlantide pourrait se dévoiler davantage, à l'instar de Mera et Vulko, deux personnages rencontrés plus tard, dans le film dédié au Roi des Océans.

Le grand retour de Superman (sans moustache)

Plus jamais ça ! © Warner Bros

Le retour du kryptonien avait été vécu comme une trahison par les fans de l'univers DC. Des scènes avaient en effet été tournées avec un Henry Cavill moustachu et son imposante pilosité de l'époque avait dû être retirée numériquement, dans l'urgence, pour un résultat assez indigne d'une telle production. Là encore, Zack Synder devrait supprimer tous ces rajouts pour les remplacer par les plans tournés à l'origine, avec un Superman parfaitement imberbe et moins porté sur la punchline.

Darkseid

Concept-Art partagé par Zack Snyder sur son compte Vero © Warner Bros

Il faut savoir raison garder : Zack Snyder a toujours pensé Steppenwolf en tant que vilain principal et devait nous emmener à Darkseid à l'occasion d'un deuxième film. Le super-vilain devait toutefois ouvrir le film avec un flashback illustrant l'invasion de la Terre, la bataille entre les armées et le rassemblement des forces terriennes. Or, si le segment est présent dans Justice League il a été sérieusement raboté et transfiguré. Cette version Director's Cut pourrait également lever le voile, en fin de métrage, sur le grand méchant ultime de l'écurie DC, en vue peut-être d'une présence plus prononcée dans un prochain film incluant un ou plusieurs héros de la Ligue.

Le « Knightmare » enfin résolu

Le "Knightmare" livrera t-il ses secrets ? © Warner Bros

C'était l'une des scènes les plus fortes mais aussi les plus incompréhensibles de Batman vs. Superman : le cauchemar de Bruce Wayne voyant Superman passer du côté obscur, l’apocalypse créée par Darkseid et l'apparition d'un Flash du futur. Or Zack Snyder a depuis confirmé que le « Knightmare », comme le surnomment les fans, était une mise en bouche destinée à être approfondie dans Justice League. Gageons que le nouveau montage réintégrera des éléments d'explication.

Martian Manhunter

Qui est donc le Martian Manhunter ? © DC Comics

Moins connu que ses confrères, J'onn J'onzz est pourtant un membre statutaire de la Ligue des Justiciers. Zack Snyder, dans l'un de ses nombreux échanges avec ses fans, a confirmé que le martien était bien présent dans ses différents films DC Comics et a même révélé son identité, que nous ne dévoilerons toutefois pas ici, pour ne pas vous gâcher la surprise. À vos pronostics !

Un vrai troisième acte

Photo de tournage partagée par Zack Snyder sur son compte Vero © Zack Snyder

La bataille finale entre nos héros et Steppenwolf en Russie était prévue dès le départ mais dans une version bien plus longue et plus violente que ce que nous avons pu voir en novembre 2017. Batman devait notamment profiter d'un temps d'action plus important et avoir un réel impact sur les événements. Zack Snyder devrait donc profiter de cette deuxième chance et des 30 millions de dollars prévus pour ce nouveau montage pour allonger la sauce et proposer un combat dantesque, à la hauteur de ces personnages surpuissants.

Un ton moins léger mais cohérent avec les films précédents

Back to black ? © Warner Bros

Les scènes tournées en catastrophe au cours de l'été 2017 avaient pour but de changer la tonalité du film, le rendant plus joyeux, en ajoutant notamment un grand nombre de blagues aux dialogues originaux. La colorimétrie avait également était éclaircie, rendant malheureusement au passage les costumes des héros très faux, avec un aspect plastique. Ce revirement n'a évidemment convaincu que peu de monde et ce nouveau montage devrait être l'occasion de retrouver le ton du film d'origine, avec la palette chromatique caractéristique du réalisateur et l'ambiance générale de la saga, empreinte de gravité. Enfin, la bande originale du compositeur Junkie XL qui poursuivait le travail d'Hans Zimmer, avait également été remplacée à la dernière minute : elle sera réintégrée à cette version Director's Cut.

Et vous, quels sont les changements, les ajouts et les améliorations que vous attendez et/ou espérez pour cette nouvelle version de Justice League ? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires !