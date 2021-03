WandaVision : le bal des séries Marvel Disney+ s'ouvre comme par magie

On démarre donc dans les années 60, au format 4:3, en noir et blanc, filmé devant un vrai public pour en enregistrer les rires et ainsi reprendre le style de shows comme Ma sorcière bien-aimée. En plus de la réalisation, décors, costumes, accessoires et même générique d'ouverture s'adaptent à chaque bond temporel.

Retrouver à quelles séries chaque épisode de WandaVision fait référence est un pur délice pour qui aime un minimum ce format, d'autant que l'exécution est systématiquement admirable.