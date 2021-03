Alors, on regarde ? Falcon et le Soldat de l'Hiver S01E01

Si elle n'oublie pas l'action convaincante (Hollywood oblige, le début de l'épisode est explosif), cette introduction ne réunit même pas encore nos héros, et ne présente pas non plus son grand méchant. Il restera donc cinq épisodes pour cela, en espérant que le show n'ira pas trop vite en besogne et n'abandonnera pas en passant cet aspect psychologique inattendu, mais assurément bienvenu.