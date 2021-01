Disney+ lancera sa série Marvel WandaVision avec deux épisodes

Vous comptiez regarder les neuf épisodes de la première saison de WandaVision dès ce vendredi ? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous.

À l'instar de The Mandalorian, et fort probablement dans le but de retenir les usagers et d'occuper le terrain sur la durée jusqu'à la mise en ligne de la prochaine série Marvel que sera Falcon et le Soldat de l'Hiver, le 19 mars, Disney+ a décidé d'adopter un rythme de diffusion hebdomadaire.

Cependant, lors du lancement dans quelques jours il n'y aura pas qu'un épisode à se mettre sous la dent, mais deux. De quoi se faire une idée un peu plus nette de ce que devrait être cette série visiblement assez étrange, centrée sur le couple composé de Vision et de la Sorcière Rouge.

Si vous n'êtes pas au point sur l'univers cinématographique de Marvel (le fameux MCU), rappelons que la série Marvel Studios : Legends est disponible depuis peu sur Disney+. Celle-ci propose, pour le moment, deux courts épisodes de quelques minutes permettant de revoir toute l'histoire de ces personnages, telle que montrée à ce jour dans les films déjà sortis.