Disney+ : 20 séries Marvel et Star Wars, et de nombreux contenus Pixar prévus pour les prochaines années

On savait déjà que Disney+ avait un fort appétit pour produire du contenu original, mais le succès de The Mandalorian a sans aucun doute ajouté de l'essence et de la motivation au moteur. Lors du Disney Investor Day 2020, Disney a en effet annoncé qu'environ 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars et 15 films Disney (live action, Disney Animation et Pixar) arriveraient dans les prochaines années sur Disney+.

Au-delà de ces chiffres, de nombreuses annonces un peu plus concrètes ont été faites. Ainsi, le prochain film d'animation Disney, Raya and the Last Dragon, arrivera sur Disney+ en même temps qu'en salles, le 5 mars prochain, moyennant un surcoût pour les abonnés (au Etats-Unis en tout cas).