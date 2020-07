Disney+ va offrir une série animée spin-off à Clone Wars : The Bad Batch

Cependant, l'intrigue de The Bad Batch se déroulera après la fin de la guerre des Clones, et nos héros devront donc trouver un nouveau but en réalisant des missions en tant que mercenaires. Dave Filoni, déjà à la production de The Clone Wars et The Mandalorian, sera de retour pour ce projet.

En attendant de voir le résultat, et si vous avez déjà vu l'intégralité de The Clone Wars (notez d'ailleurs que le Veilleur d'écran[s] est en train de tout rattraper pour vous proposer probablement une chronique de la série à la rentrée…), n'hésitez pas à vous pencher sur les séries Rebels et Resistance, également disponibles sur Disney+.