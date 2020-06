Star Wars s'adapte dans trois scénario exclusifs de l'escape game Unlock !

Dans cette boite Star Wars, à venir le 23 août prochain, trois aventures seront proposées : « La Bataille de Hoth », « Un Retard Inattendu » et « Mission Secrète sur Jedha ».

Chacune se déroule donc durant la trilogie originale (et Rogue One), et s'intéresse à la fois aux Rebelles, à l'Empire et à des contrebandiers. Pas de jaloux.

Notons enfin que, contrairement aux boites classiques précédentes, ici il n'est question, côté difficulté, que d'une aventure facile et de deux moyennes. Pas de niveau difficile donc, sans doute pour toucher un public très large, attiré par la licence de Disney.