Sur un plateau | UNLOCK : Attention, ceci est un escape game !

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionnés ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeu de société !

UNLOCK, le jeu Kleenex ?

Partir à l'aventure

Fiche signalétique

Auteur(s) : Thomas Cauët, Cyril Demaegd, Vincent Goyat, Arnaud Ladagnous, Fabrice Mazza, Sébastien Pauchon, Arch Stanton, Winzenschtark, Al Hadîn, Mathieu Casnin, Dave Neale, Yohan Servais, Aristide Bruyant, Guillaume Montiage, Luna Marie, Guilaine Didier, Gabriel Durnerin, Théo Rivière

Illustrateur : Florian de Gesincourt, Pierre Santamaria, Legruth, Sergo, Arnaud Demaegd, Mahulda Jelly, Amélie Guinet, Martin Mottet, Laurent Bazart, Mahulda Jelly, Cyrille Bertin, Neriac

Éditeur : Space Cowboys

Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Temps de jeu : 1h

Nombre de joueurs : 1 à 6 joueur(s)

Bon nombre d'itérations de ce jeu sont sorties depuis la première boîte parue en février 2017. L'envie de Cyril Demaegd, auteur original et membre des Space Cowboys , était de faire vivre aux joueurs une expérience se rapprochant d'un escape game mais avec seulement un deck de cartes.Il faut le reconnaître, le pari est plutôt réussi. Dès sa sortie, le jeu a décroché le prestigieux As d'Or Tout Public, décerné tous les ans au Festival International du Jeu (FIJ) à Cannes. S'ensuivront les éditions de pas moins de 7 boîtes différentes. Et l'aventure semble sérieusement être amenée à continuer, croyez-moi !Dans ce jeu coopératif, point de dés et autres figurines en plastique ; seulement une application (téléchargeable sur iOS & Android) et un deck de cartes. Enfin, trois decks de cartes plutôt, car chaque boite vous propose de vivre trois aventures uniques et originales, déclinées en trois niveaux de difficultés - la dernière étant réputée quasiment insoluble dans le temps alloué. A vous de me faire mentir !Après une mise en situation narrative très réussie, les joueurs devront faire chauffer leur matière grise et s'appuyer sur les talents de chacun afin de franchir les obstacles qui s'amoncellent au fil de l'histoire. Comme tout bon escape game, il est question d'énigmes à résoudre et d'objets cachés à trouver. Mais ça ne s'arrête pas là, car les auteurs ont su briller par leur créativité. Leurs idées s'avèrent la plupart du temps originales, jusqu'à parfois surprendre ou désarçonner les joueurs. En ce cas, l'effet “Waouh !” est souvent garanti.Les cartes représentent des lieux ou des objets, parfois incongrus, à utiliser de façon logique. Mais gare : l'étrangeté n'est pas toujours vide de sens. A vous désormais de déjouer les pièges - souvent synonyme de temps perdu - afin d'avancer dans votre quête. Ajoutons à cela une application proposant une bande son immersive qui vous plongera davantage au cœur de l'aventure, et vous proposera quelques indices au cas où vous seriez bloqués (ce que nous n'osons croire). Vous ferez corps avec l'univers dévoilé et votre palpitant risque bien de s'emballer, le temps qui s'écoule inexorablement se révélant un parfait anxiogène.Mais... il y a toujours un mais. Une fois les trois aventures de votre boîte terminées, il vous sera bien difficile de ressortir le jeu, car vous connaîtrez déjà les réponses à ses énigmes. Il s'agit donc d'un jeu non-rejouable Mais cet aspect n'ajouterait-il pas au plaisir des joueurs, les inclinant à vivre ces aventures à fond ?Quoi qu'il en soit, le rythme des parutions s'accélérant d'année en année vous n'errerez plus jamais sur le chemin de l'ennui. Il y aura toujours une nouvelle aventure à vivre, un nouvel univers à explorer, de nouveaux gredins à confondre.Vous êtes plutôt du genre 20 000 lieues sous les mers et pirates ? La boite « UNLOCK! Mystery Adventures » est faite pour vous ! Votre truc depuis l'école primaire c'est les dinosaures et les monstres sous le lit ? Courez acheter la boite « UNLOCK! Exotic Adventures ». Au fil du temps, de multiples auteurs et illustrateurs se sont succédé pour créer pas moins de 21 aventures différentes (encore davantage si on prend en compte les aventures bonus disponibles gratuitement sur le site web des Space Cowboys).Chaque boîte est différente. Le gameplay varie constamment en offrant son petit lot de nouveautés et d'originalité. Evidemment, vous savez que les goûts et les couleurs... UNLOCK! ne déroge pas à cette règle. Chaque groupe de joueur et chaque contexte sont différents. C'est pourquoi je me garderais de donner un avis définitif sur chaque boite. Il serait forcément empreint de subjectivité. Néanmoins, je consens au nom de cette partialité assumée à vous donner mes deux chouchous : « UNLOCK! Heroic Adventures » et « UNLOCK! Epic Adventures ». L'utilisation plutôt intelligente de l'application ainsi que la diversité des thèmes choisis, conjuguées à l'ajout de matériel pour enrichir le gameplay m'ont convaincu.Et vous quelle sera votre boîte préférée ?