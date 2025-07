Bit_Man

Tellement visonnaire, qu’on aurait l’impression qu’il a mis la charrue avant les boeufs.

Si tu sais que tu vas avoir des centaines de milliers de GPU consommant plusieurs centaines de watts/h, tu peux peut-être prévoir en amont tes besoins énergétiques et deviner, budgétiser, étalonner la construction d’une centrale nucléaire classique à eau pressurisée, la puissance standard pour ce type de centrale est d’environ 1500MW/h soit pas loin de 12000GW sur une année.

Les US ont bien des sous marins nucléaires, et des réacteurs de plusieurs dimensions qui auraient bien pu correspondre à ces besoins. Ca sera peut être plus dur à obtenir maintenant que Elon et Donald sont brouillés.

Sinon Vladimir a des solutions, Elon le connait bien.