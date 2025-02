Selon Eric Hilt, porte-parole du Southern Environmental Law Center, une organisation environnementale à but non lucratif, xAI utilise ces turbines sans avoir obtenu l'autorisation requise auprès des autorités, et sans supervision. Problème, elles émettent 11,51 tonnes par an de polluants atmosphériques dangereux, dépassant le plafond fixé par l'agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) à 10 tonnes par an.