Jusqu'à présent, Grok restait cantonné aux abonnés Premium et Premium+ de X, moyennant une contribution mensuelle de 7 euros. Cette exclusivité va bientôt prendre fin avec le lancement d'une application autonome sur l'App Store et le Google Play Store. Cette décision stratégique intervient alors que les concurrents comme ChatGPT et Gemini disposent déjà de leurs applications dédiées, proposant même des versions gratuites assorties de quelques limitations. Pour se démarquer, Grok mise sur sa personnalité décalée et son côté frondeur, inspiré du roman « Stranger in a Strange Land ». L'agent conversationnel cultive un style teinté d'humour et de répartie, reflétant l'esprit provocateur de son créateur.