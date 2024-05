xAI : Elon Musk veut construire un supercalculateur pour son IA Grok

Pour mettre au monde ce genre de machine, on le sait maintenant depuis deux ans, les puces de Nvidia les plus avancées sont une nécessité vitale. Et les besoins vont être démultipliés. La version Grok 2 avait ainsi nécessité quelque 20 000 puces Nvidia H100 pour être entraînée. Les futures versions elles demanderont une infrastructure à 100 000 puces Nvidia H100.

Pour le moment, Grok n'est pas aussi accessible que les chatbots les plus populaires du monde. Les membres payants de X peuvent utiliser la machine, et ce, même en France depuis quelques semaines. Avec des versions plus puissantes, peut-on aussi s'attendre à voir l'accès à cette IA devenir plus aisé ?