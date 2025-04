Des grandes manœuvres pourraient bien débuter du côté de xAI. CNBC nous informe en effet qu'Elon Musk a annoncé lors d'une réunion avec les investisseurs la semaine dernière sa volonté de « donner une valeur correcte à l'entreprise ». Une phrase, toujours selon CNBC, interprétée par les investisseurs présents comme le prélude à une nouvelle levée de fonds.

Pour le journaliste financier et analyste des nouvelles du marché pour CNBC David Faber, il est ainsi possible que l'entreprise qui développe Grok effectue une levée de fonds dont le montant pourrait monter jusqu'à 25 milliards de dollars. Un chiffre exceptionnel, qui pourrait faire monter la valeur de xAI à un chiffre compris entre

150 et 200 millions de dollars.