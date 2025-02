Avec 200 000 GPU, Colossus se positionnerait parmi les supercalculateurs les plus puissants au monde dédiés à l'IA. Cette puissance de calcul accrue permettra à xAI d'explorer des modèles d'IA toujours plus complexes et performants. L'investissement massif dans Colossus témoigne de la conviction d'Elon Musk dans le potentiel de l'intelligence artificielle et de sa volonté de jouer un rôle majeur dans ce domaine.

L'expansion de Colossus représente un enjeu de taille pour xAI. Doubler la capacité d'un supercalculateur de cette ampleur est un défi technique et logistique considérable. De plus, la consommation énergétique d'une telle infrastructure soulève des questions environnementales. Néanmoins, cette course à la puissance de calcul est inhérente à l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, et Colossus, grâce à l'appui potentiel de Dell, est prêt à relever le défi.