Ensemble, NVIDIA et Amazon vont bâtir le supercalculateur d'intelligence artificielle alimenté par GPU le plus rapide au monde

Les instances AWS (qui permettent littéralement aux développeurs de dépasser les limites physiques traditionnelles) équipées du GH200 NVL32 offriront une performance de supercalculateur à la demande, grâce à une mémoire partagée pouvant atteindre 20 To sur un seul Amazon EC2. Cette avancée est cruciale pour les charges de travail d'IA et de machine learning à grande échelle, distribuées sur plusieurs nœuds, couvrant des domaines tels que les systèmes de recommandation, les bases de données vectorielles, et bien plus encore.