L'année dernière, la start-up a construit, en à peine six mois, ce qu'elle qualifie de « supercalculateur le plus puissant au monde ». Colossus, c'est son nom, est situé à Memphis, dans le Tennessee, et est équipé de près de 200 000 GPU H100 de NVIDIA, avec l'objectif d'entraîner et de faire fonctionner l'intelligence artificielle Grok.