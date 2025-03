La confrontation entre Musk et OpenAI s'intensifie après plusieurs mois d'escarmouches juridiques et médiatiques. Après une tentative de rachat à 97,4 milliards de dollars rejetée par Sam Altman, le dirigeant de Tesla poursuit sa croisade contre l'entreprise qu'il accuse d'avoir trahi sa mission originelle. La récente décision judiciaire, bien que rejetant sa demande immédiate, ouvre paradoxalement la voie à un affrontement plus déterminant.