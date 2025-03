Le magistrat a motivé son refus en soulignant l'absence d'éléments probants apportés par l'équipe juridique de Musk. Selon le juge, les arguments avancés ne démontraient pas de manière convaincante que la transition d'OpenAI vers un modèle lucratif causait un préjudice irréparable justifiant une intervention judiciaire immédiate. Il a également pointé du doigt le manque de clarté dans la définition de la « mission originelle » d'OpenAI, un point central de l'argumentaire de Musk.

De plus, le tribunal a semblé prendre en compte l'évolution du secteur de l'IA et les impératifs économiques liés au développement de technologies aussi complexes et coûteuses que les grands modèles de langage. Le financement de la recherche et du déploiement de l'IA nécessite des investissements colossaux, et le passage à un modèle lucratif peut être perçu comme une nécessité pour assurer la pérennité et la croissance d'une entreprise comme OpenAI. Cette dimension économique a sans doute pesé dans la décision du juge.

Enfin, il est probable que le juge ait également considéré l'intérêt public. Bloquer le développement d'un laboratoire majeur comme OpenAI pourrait avoir des conséquences négatives sur l'innovation et la compétition dans ce secteur stratégique, alors que la Chine monte au créneau sur le sujet. La décision de justice semble donc privilégier le maintien d'un environnement favorable à l'essor de l'IA, tout en laissant la porte ouverte à un examen plus approfondi des arguments de Musk lors des prochaines étapes de la procédure.