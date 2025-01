Le patron de xAI, à l'origine de Grok, poursuit OpenAI de sa vindicte depuis l'explosion de ChatGPT, alors qu'Elon Musk avait abandonné OpenAI en 2018. Il a même fini par monter un dossier lui permettant d'attaquer en justice la firme de Sam Altman, ainsi que Microsoft, les accusant de pratiques anticoncurrentielles. Le mois dernier, il avait dans ce cadre reçu le soutien de l'organisation à but non lucratif Encode. Et aujourd'hui, de celle de deux autorités américaines.