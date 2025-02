Prévu dans les prochaines semaines, GPT-4.5 (alias Orion en interne) marque la fin d’une ère. Ce sera le dernier modèle sans intégration native du chain-of-thought (« chaîne de pensée »), une méthode de raisonnement séquentiel qui décompose les problèmes en étapes intermédiaires. Une approche jusqu’ici réservée aux modèles « o » comme l’o3-mini, capable de résoudre des équations complexes mais plus lent dans les réponses.

Ce modèle intermédiaire devrait combler l’écart de performance entre GPT-4 et GPT-5. Les utilisateurs gratuits de ChatGPT y auront un accès illimité, tandis que les abonnés Plus et Pro bénéficieront de capacités accrues. Une transition destinée à préparer le terrain pour l’arrivée du véritable successeur.