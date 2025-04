À l'origine de ce conflit acrimonieux se trouve la plainte déposée par Elon Musk en août dernier, après en avoir retiré une similaire quelques mois plus tôt. Il reproche à OpenAI, ainsi qu'à ses dirigeants Sam Altman et Greg Brockman, d'avoir trahi la mission originelle de l'organisation. Créée en 2015 comme une entité à but non lucratif pour que l'IA profite à l'humanité, OpenAI a adopté un modèle à profit plafonné en 2019 et vise maintenant à devenir une public benefit corporation (PBC), une société à mission. C'est ce virage stratégique et financier que Musk conteste ardemment.

Le procès intenté par Musk cherche justement à bloquer cette transformation structurelle. Si sa demande d'injonction préliminaire visant à stopper immédiatement le changement de statut a été rejetée par la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers, cette dernière a néanmoins accepté le principe d'un procès accéléré qui devrait aboutir à une bataille décisive à l'automne 2025. Certaines sources évoquent même un procès devant jury au printemps 2026. Quelle que soit la date exacte, l'affrontement majeur sur la structure juridique et la mission d'OpenAI aura bien lieu.

Ce bras de fer juridique se double d'une intense rivalité commerciale et personnelle. Depuis son départ houleux d'OpenAI en 2018, sur fond de désaccords stratégiques, Musk a lancé sa propre entreprise d'IA, xAI, devenue une concurrente directe sur le marché en plein essor des grands modèles de langage comme Grok 3. La bataille se joue donc autant sur le terrain des principes fondateurs et de l'éthique de l'IA que sur celui, très concurrentiel, du développement et de la commercialisation des futures intelligences artificielles.