Pour certains, l’effet fonctionne. D’autres y voient une imitation sans âme. Lizzie Post, arrière-arrière-petite-fille de la célèbre spécialiste de l’étiquette Emily Post, fait partie des sceptiques. Elle estime qu’un message manuscrit prend toute sa valeur à travers les défauts d’une écriture unique, propre à la personne et au moment. « Ce n’est pas une question d’effort. C’est le geste, imparfait, qui compte », dit-elle.

David Wachs reconnaît ce point. Mais il insiste sur un fait simple : beaucoup de gens n’écrivent plus du tout. « Souvent, ce n’est pas un choix entre une vraie lettre et une lettre robotisée. C’est un choix entre une lettre ou rien », dit-il. Selon lui, une carte Handwrytten, même générée par IA, reste plus humaine qu’un e-mail expédié en deux secondes.

Le slogan de la société, « Vos mots, à l’encre et au stylo », tient encore. Mais à moitié. « La moitié du temps, ce ne sont même plus vos mots. C’est ChatGPT », admet-il.

Malgré les nouveautés plus ou moins utiles que l'IA et la robotique nous proposent, il reste une constante. Nous sommes encore nombreux à avoir une tendresse particulière pour l'objet, préférant toujours la carte postale au SMS, le vinyle au MP3 ou encore le livre à l'ebook. Alors lorsque nous recevons un message manuscrit, objet tangible, personnel en apparence, nous sommes souvent agréablement surpris, voire émus. Au cœur de nos quotidiens saturés de notifications, une carte posée sur une table attire encore le regard. Et parfois, c’est suffisant.