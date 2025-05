C’est l’un des grands paradoxes de l’intelligence artificielle : plus on sait que c’est une machine, plus on agit comme si ce ne l’était pas. Dès que l’IA répond sur un ton fluide, notre cerveau enclenche les automatismes sociaux. Ce n’est pas conscient. C’est une réaction à la forme : les mots, le rythme, les expressions.

Les chercheurs appellent ça l’anthropomorphisme. Et dans le cas des IA génératives, il joue à plein. Même quand on connaît les coulisses, on se surprend à dire « merci ». C’est une forme de réflexe, hérité de l’éducation et des usages du quotidien. Personne n’a envie d’avoir l’air impoli, même face à une interface.

Cette politesse n’est pas juste une formule. Elle est aussi un signal implicite. Une manière de cadrer l’échange, d’établir un minimum de structure. Beaucoup de gens le font sans y penser. Mais chez certains, le geste est plus réfléchi. Un tiers des utilisateurs se disent mal à l’aise à l’idée d’être désagréables avec une IA. Et 12 % affirment rester polis… au cas où la machine se vengerait un jour. Clin d’œil ? Angoisse diffuse ? On ne sait pas trop. Mais l’idée est là, quelque part.

Il y a enfin une part de projection : on imagine que la machine comprend, qu’elle ressent peut-être un fond d’émotion. Même si l’on sait que c’est faux. Ce flou émotionnel, entretenu par la fluidité du langage, rend la distance difficile à maintenir.