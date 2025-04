GPT-4o est un peu trop poli, et a tendance à lancer des fleurs à son utilisateur pour un peu tout et n'importe quoi. C'est un constat qui est de plus en plus fait, et que l'on peut assez régulièrement lire sur les réseaux sociaux.

Sam Altman a lui aussi eu le même diagnostic, comme on peut le voir dans le dernier message qu'il a posté sur X. « Les dernières mises à jour de GPT-4o ont rendu la personnalité [du chatbot] trop flagorneuse et ennuyeuse (même s'il y a de très bonnes parties) » a-t-il ainsi avoué.