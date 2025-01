Au sommet de la liste, on retrouve la quête de l’AGI (intelligence artificielle générale). Certains rêvent d’une IA capable de raisonner et d’apprendre comme un humain, voire mieux. Cette vision suscite autant d’enthousiasme que de craintes, notamment sur la question de l’éthique et de la sécurité. Pour autant, OpenAI ne semble pas reculer devant ce défi titanesque, même si la route vers l’AGI est encore semée d’embûches.